Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrer in der Magnusstraße angefahren +++ Autofahrerin flüchtet

Celle (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 14.10.2021 kam es um 07.35 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Flucht einer Autofahrerin. Ein Daimler parkte rückwärts aus und zwang einen bevorrechtigten E-Bike-Fahrer zum Ausweichen. Der 33 Jahre alte Mann, der stadteinwärts fuhr, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die Fahrerin des Daimler stieg kurz aus, beleidigte den Radfahrer in einem kurzen Wortwechsel, setzte sich ins Auto und fuhr davon. Das Kennzeichen des flüchtigen Wagens ist bekannt. Ein Zeuge hatte anschließend erste Hilfe geleistet. Die Polizei sucht nun nach diesem Ersthelfer sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell