Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64, Ortsausgang Greene, Montag, 26.07.21, 17.00 Uhr - Dienstag, 27.07.21, 05.00 Uhr

EINBECK (schw) - In der Zeit von Montag, 26.07.21, 17.00 Uhr - Dienstag, 27.07.21, 05.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug die B 64 aus Richtung Greene kommend in Richtung Brunsen. Kurz hinter dem Ortsausgang Greene gerät der Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streift in der Folge ein Verkehrszeichen und einen Weidezaun. Nach dem Unfall verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 200,- EUR. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell