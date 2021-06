Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizeieinsatz am Osnabrücker Hauptbahnhof

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen wurde auf einem Bahnsteig am Osnabrücker Hauptbahnhof (Theodor-Heuss-Platz) eine leblose Person aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Derzeit erfolgen auf dem Gelände umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei. Wer am Vormittag im Bereich des Hauptbahnhofes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3103.

