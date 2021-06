Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße "Am Natruper Holz" erbeuteten Unbekannte am Montagvormittag ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 140. Der Eigentümer des grau-gelbe Carbon-Rades hatte dieses gegen 08 Uhr an dem Fahrradunterstand einer dortigen Klinik verschlossen abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte das Pedelec gestohlen hatten. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

