POL-LB: Marbach am Neckar: Außenspiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht in der Affalterbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines in der Affalterbacher Straße in Marbach am Neckar abgestellten VW Touran. Es wurde dabei ein Sachschaden von etwa 800 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

