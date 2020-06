Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kriminalprävention für Senioren: Polizei kooperiert mit Sanitätshaus-Kette

Südwestfalen (ots)

Mit der Iserlohner Firma "Medical-Center Südwestfalen" hat die Polizei im Märkischen Kreis seit kurzem einen weiteren Kooperationspartner für die Kriminalprävention gewonnen. In den zehn angeschlossenen Sanitätshäusern in Südwestfalen liegen nun Flyer aus, die Seniorinnen und Senioren mit wichtigen Infos versorgen sollen. Denn gerade diese Zielgruppe wird häufig Opfer von Trickdieben und -betrügern. Darunter der Portemonnaie-Diebstahl im Discounter, der Telefonanruf von falschen Polizeibeamten oder den vermeintlichen Enkelkindern in angeblich hilfloser Lage. Insbesondere für diese Delikte soll mit der Zusammenarbeit sensibilisiert werden.

Die Polizei ist ständig auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern. Umso erfreulicher ist es, wenn das Ansinnen der Polizisten auf offene Ohren stößt. Aktuell finden weitere Gespräche u.a. mit dem Fachhandel für orthopädische Schuhe statt.

Firmen, die viel älteren Menschen zu tun haben und sich hier engagieren möchten, können sich an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention mit Sitz in Hemer wenden. Die Telefonnummer lautet: 02372/9099-5518.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell