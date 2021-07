Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Leichtverletzte nach Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Feldstraße/Kaiserstraße/Schützenstraße hat es am Dienstagabend einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Drei Personen wurden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 29-jährige Autofahrerin aus Herten gegen 19.20 Uhr auf der Feldstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie dann mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen. Dabei wurde sie selbst, eine 23-jährige Frau aus Herne und eine 56-Jährige aus Recklinghausen verletzt. Die beiden Frauen saßen in den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen. Alle Drei wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

