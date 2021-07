Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: LKW streift LKW - Fahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Pöppinghauser Straße hat es am Dienstagnachmittag eine Unfallfucht mit zwei Verletzten gegeben. Ein unbekannter LKW-Fahrer hatte gegen 16.15 Uhr in einer Kurve beim Vorbeifahren an einem anderen LKW diesen gestreift und dabei ein Spiegelglas zerstört. Splitter flogen durchs geöffnete LKW-Fenster und verletzten sowohl den 43-jährigen Fahrer als auch dessen 22-jährigen Beifahrer. Beide kommen aus Castrop-Rauxel. Der unbekannte LKW-Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Nach ihm wird noch gesucht. Er soll in einem roten LKW mit Kran-Aufbau unterwegs gewesen sein. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Pöppinghauser Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Hinweise zu dem unbekannten LKW-Fahrer oder dem Fahrzeug selbst nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

