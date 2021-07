Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Bakeler Weg wurde am Montag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zunächst, eine Terassentür aufzubrechen, was aber misslang. Anschließend hebelten sie ein Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten intensiv das Schlafzimmer. Auch andere Räume wurden durchsucht. Die Täter flüchteten offensichtlich über die Kellertür in unbekannte Richtung. Sie konnten Schmuck erbeuten.

Recklinghausen:

Auf der Thomasstraße sind unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben Bargeld, eine Fotokamera und Teile einer Spielekonsole gestohlen. Die Täter nutzten nach bisherigen Erkenntnissen ein gekipptes Fenster, um einzubrechen. Die Tat selbst passierte vermutlich am frühen Sonntagmorgen, zwischen 2.15 Uhr und 3.15 Uhr.

Wer Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell