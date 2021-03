Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Brand einer Gewerbehalle

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend (16.03.2021), gegen 19:20 Uhr, ist es in der Straße Am Hasselt in Bad Bramstedt zum Brand einer Gewerbehalle gekommen.

Näheres zum Brandgeschehen ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Bad Segeberg unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4865832

Die Halle und vier darin enthaltene Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 1.000.000 Euro belaufen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle durch den Kriminaldauerdienst aus Pinneberg beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit lassen sich zur Brandursache noch keine Angaben machen.

