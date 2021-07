Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Bränden gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Brassertstraße hat es am frühen Dienstagmorgen an zwei Stellen gebrannt. Um kurz nach 4 Uhr stand ein Holzunterstand in Flammen, in der Nähe brannte außerdem - nur wenig später - eine Gartenlaube. Nach bisherigen Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Sschadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise geben können. Anrufen können Zeugen unter der Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell