Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Leichtverletzte bei Brand am Grafenwall

Recklinghausen (ots)

In einem Hotel am Grafenwall hat es am Montagabend gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand gegen 23.30 Uhr in einem Wäscheraum im Dachgeschoss entstanden. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Drei Personen mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Größerer Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

