Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Radfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:45 Uhr, kollidierten ein 74-jähriger Autofahrer und eine 74-jährige Fahrradfahrerin, beide aus Oer-Erkenschwick, im Bereich der Kreuzung Am Stimbergpark/Föhrenweg. Die Radfahrerin wurde mit der Fahrzeugfront getroffen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

