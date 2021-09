Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach illegaler Müllentsorgung gesucht (FOTO)

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Mittwoch (08.09.2021), haben Unbekannte zwischen Mitternacht und 17.30 Uhr mutmaßlich asbesthaltige Eternitplatten neben einem Sportplatz in der "Leyer Straße", in Höhe der Hausnummer 151, entsorgt. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

