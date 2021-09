Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Friseursalon - Täter erbeuten Bargeld

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Freitag ein Friseursalon an der Rolandsmauer. Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell