Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagabend, zwischen 19 Uhr und 23 Uhr, hat ein Unbekannter in der Malberger Straße ein Pedelec der Marke "KTM" gestohlen. Der Täter knackte das Schloss des schwarzen E-Bikes, welches vor dem Biergarten einer Gaststätte in der Nähe einer Tankstelle abgestellt wurde und machte sich damit aus dem Staub. Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Pedelecs vom Typ "Macine Style XL" nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell