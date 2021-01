Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch in Doppelhaushälfte

StraelenStraelen (ots)

Am Donnerstag den 31.12.2020 im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße Gieselberg in Straelen ein. Zugang erlangten sie durch das Aufhebeln eines zum Garten gelegenen Fensters. Das Erdgeschoss des Hauses wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde eine Geldkassette mit einer größeren Menge Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250

