Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Barnten (TK) In der Zeit von Donnerstag, 24.09.2020, 15.30 Uhr, bis Freitag, 25.09.2020, 09.50 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Garage auf dem Grundstück der Grundschule in Barnten auf. Aus der Garage entwendeten sie den Aufsitzrasenmäher der Grundschule Barnten. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Rasentraktor der Marke John Deere.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

