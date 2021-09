Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Golf beschädigt - Verursacher flüchtet

Fürstenau (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08.05 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz einer Apotheke abgestellt wurde. An der Fahrerseite des geparkten Wagens entstanden Lackkratzer sowie Blechschäden. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Fürstenau nimmt Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug unter 05901/961480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell