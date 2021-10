Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altencelle/ Celle (ots)

Sonntagnacht ereignet sich auf der B 214 im Bereich der Celler Binde ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer kommt in einer Rechtskurve in den Seitenraum, überfährt ein dortiges Verkehrsschild und durchfährt einen Graben. Der Mann entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, wobei er sein Kennzeichen durch den Unfall zurücklässt. Der Unfall wird von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet. Während der Unfallaufnahme fährt der Unfallverursacher erneut an der Unfallstelle vorbei und wird durch die Zeugen wiedererkannt. Bei der Verfolgung durch die Polizei missachtet er zunächst die Haltesignale und kann in der Blumlage angehalten werden. Der Mann ist bei der Kontrolle alkoholisiert. Weiterhin hat er keinen Führerschein.

