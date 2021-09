Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Schenefeld (bei Hamburg) - Audis gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.09.2021) ist es in der Straße "Am Krönrey" in Halstenbek und in der Königsberger Straße in Schenefeld zu Diebstahlen von Audis gekommen

Halstenbek - Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte den Q 7 im Wert von circa 50.000 Euro zwischen 22:30 und 06:30 Uhr.

Das Fahrzeug ist weiß und hatte Pinneberger Kennzeichen.

Schenefeld - Zwischen 00:00 und 09:00 Uhr wurde hier eine blauer Audi A 6 allroad quattro mit Pinneberger Kennzeichen gestohlen.

Der Pkw dürfte ungefähr 40.000 Euro wert sein.

Beamte des Polizeireviers Rellingen und der Polizeistation Schenefeld nahmen am Morgen in beiden Fällen Strafanzeigen auf und leiteten erste Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

