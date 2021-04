Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach

Ochsenhausen - Verkehrskontrollen

Betrunken oder berauscht unterwegs

Ulm (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach kontrollierten am Samstag gegen 11:25 Uhr in Biberach einen Mercedes. Der 36jährige Fahrer ist im Bereich des Stadtgebietes Biberach durch auffällige Fahrweise wie überhöhte Geschwindigkeit, drängeln sowie Fahren auf der Gegenfahrspur aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von knapp einem Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Fahrer zur Blutentnahme in die Klinik und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten im Fahrzeuginneren einen Teleskopschlagstock feststellen. Der 36jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0674233, 0674244)

