Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, dem 14. Oktober, in eine Wohnung in der Trierer Zurmainerstraße ein.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster zwischen 13:45 und 21:45 Uhr in die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

