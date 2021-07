Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210730 - 0914 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Polizeibeamte konnten am Donnerstag, den 29. Juli 2021, gegen 15.15 Uhr, in einem Supermarkt in der Große Friedberger Straße einen Mann beobachten, der sich in für Taschendiebe typischer Manier durch die Gänge bewegte. Schließlich fiel ihm eine 54-jährige Kundin auf, die einen Einkaufstrolley mit sich führte, der das Interesse des Mannes weckte. Als sich die Kundin einige Meter vom Trolley entfernte, kniete er sich daneben, wickelte seine Jacke um den Arm und begann den Reißverschluss zu öffnen und den Trolley zu durchsuchen. Als die Geschädigte sich wieder umdrehte, sprang er blitzartig auf, wickelte die entwendete Geldbörse in seine Jacke und verließ das Geschäft. Außerhalb des Ladens öffnete er die Geldbörse und durchsuchte diese. Offensichtlich verärgert über die Tatsache, nur persönliche Papiere aufgefunden zu haben, fluchte er lauthals und versuchte zu flüchten.

Daraufhin wurde er festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 55-jährigen Frankfurter. Die Geldbörse konnte der 54-jährigen Frau wieder zurückgegeben werden. Der 55-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

