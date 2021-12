Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Wohnungsbrand in Calden: 89-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagabend erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 89-Jährige aus Calden, der am Samstagmorgen bei einem Wohnungsbrand verletzt worden war, gestern infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Der Brand hatte sich am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr in der Wilhelmsthaler Straße in Calden in einem Mehrparteienhaus ereignet. Die Ermittlungen der Beamten des K 11 der Kasseler Kripo zur Brandursache ergaben keine Hinweise auf Brandstiftung oder einen technischen Defekt, sondern sprechen für einen Unglücksfall durch ein versehentlich verursachtes Feuer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell