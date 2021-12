Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Vermisstensuche nach 38-Jährigem aus Niestetal: Vermisster wieder da und in ärztlicher Obhut

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Die Suche nach dem seit letzten Wochenende vermissten 38-Jährigen aus Niestetal, mit der sich die Polizei am Montag auch an die Öffentlichkeit wandte, ist beendet. Der 38-Jährige konnte inzwischen in Norddeutschland angetroffen werden. Wie die Polizei in Lübeck den Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo mitteilte, war der Vermisste Mitte der Woche in einem Krankenhaus in Schleswig-Holstein erschienen und dort durch die hinzugerufene Polizei angetroffen worden. Er befindet sich nun in ärztlicher Obhut.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 38-Jährigen beteiligt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des Vermissten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell