POL-KS: Brand in Wolfhager Mehrfamilienhaus: Bewohnerin verletzt; Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): In der Schützeberger Straße in Wolfhagen ist es am heutigen Donnerstagvormittag zum Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Dabei wurde eine 55-jährige Bewohnerin durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt und von Rettungskräften anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die am Brandort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, war das Feuer offenbar im Bereich eines elektrischen Gerätes in der Küche ausgebrochen und hatte sich auf Mobiliar ausgebreitet. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wolfhagen konnte den Brand anschließend zügig löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die genaue Ursache für die Entstehung des Feuers ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden nun durch die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

