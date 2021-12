Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen durch Polizeirevier Süd-West im ÖPNV, in Spielotheken und im Straßenverkehr: Nur wenige Verstöße festgestellt

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Beamte des Polizeireviers Süd-West haben am gestrigen Dienstagabend in ihrem Zuständigkeitsbereich Kontrollen im ÖPNV, in Spielotheken und im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei hatten die Polizisten auch die Einhaltung der Bestimmungen der hessischen Corona-Schutzverordnung im Blick. Insgesamt 180 Personen überprüften die Einsatzkräfte zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr an verschiedenen Stellen in Baunatal, Schauenburg und den südwestlichen Stadtteilen Kassels. Nur sechs Corona-Verstöße und einen Drogenbesitz mussten die Beamten beanstanden. Dahingegen stießen die Kontrollen, insbesondere bei den Fahrgästen des öffentlichen Personennahverkehrs, fast ausschließlich auf positive Resonanz.

Zunächst hatten die Polizisten in Straßenbahnen auf der Wilhelmshöher Allee die Einhaltung der Maskenpflicht sowie der sogenannten 3G-Regel überprüft. Bei 157 Personen und nach vielen positiven Gesprächen mussten sie nur vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Corona-Verstößen einleiten. Ein 24-Jähriger wurde jedoch gegen 20:40 Uhr von den Beamten mit einem Tütchen mit 13 Gramm Marihuana erwischt, weshalb er sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. Anschließend führten die Einsatzkräfte eine Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße, in Höhe der Credestraße, durch. Gegen 23:10 Uhr winkten sie ein Minicar in die Kontrollstelle und stellten fest, dass sowohl Fahrer als auch Fahrgast keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Gegen beide wurden Verfahren wegen der Verstöße eingeleitet. Im Anschluss suchten die Beamten nach und nach fünf verschiedene Spielotheken in Kassel, Baunatal und Schauenburg auf, wo sie auf insgesamt 23 Personen trafen, aber dort letztlich nichts zu beanstanden hatten.

