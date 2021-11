Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf Parkplatz von Einkaufszentrum in Vellmar: Unbekannter Fahrer lässt Seniorin stehen; Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Vellmar ein Unfall, bei dem der mutmaßlich verursachende Fahrer sich bei seiner Unfallgegnerin zwar entschuldigte, dann aber wegfuhr. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei wenden sich mit dem Fall an die Öffentlichkeit, da sie sowohl den Verursacher als auch einen unbekannten Zeugen suchen, der beiden Beteiligten zugerufen haben soll, sie sollten am besten die Polizei holen.

Wie die 84-Jährige aus Kassel, die nach eigenen Angaben von dem anderen Fahrer auf dem Parkplatz stehen gelassen wurde, später bei der Anzeigenerstattung schilderte, ereignete sich der Unfall an dem Donnerstag gegen 17:15 Uhr. Sie sei mit ihrer Mercedes B-Klasse auf dem hinteren Parkplatz des Einkaufszentrums, gegenüber dem Schnellrestaurant, auf dem Weg in Richtung Ausfahrt gewesen und dort in der Einbahnstraße zur Straße Lange Wender gefahren. Plötzlich sei ihr auf dem Parkplatz der andere Fahrer mit seinem Auto von links in die Fahrerseite gefahren. Nach einem kurzen Gespräch und einer Entschuldigung habe der Mann sie jedoch in der Dunkelheit stehen lassen und sei einfach weggefahren. An ihrer B-Klasse war ein nicht unerheblicher Schaden auf der Fahrerseite von rund 4.000 Euro entstanden. Der Wagen des Mannes müsse im Frontbereich beschädigt sein. Es soll sich um ein graues Auto gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt, korpulent und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Mann habe ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten den mutmaßlichen Augenzeugen des Unfalls sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den noch unbekannten Fahrer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

