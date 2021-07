Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Bislang unbekannte, weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Weil er sich am Dienstag gegen 17:40 Uhr in der Öffentlichkeit in unsittlicher Weise entblößt hatte, nahm die Polizei einen 32-Jährigen fest.

Eine 31-jährige Radfahrerin verständigte die Polizei, nachdem sie den Mann im Bereich Neckarhamm, dortiger Fußweg entlang des Neckars, auf einer Parkbank sitzend festgestellt hatte, wie dieser sich selbst befriedigte. Als die 31-Jährige an dem Mann vorbeifuhr, suchte dieser gezielt den Blick der Frau, die daraufhin schnell weiterfuhr. Die 31-Jährige gab an, dass sie kurz danach von einer ihr unbekannten Joggerin angesprochen wurde, welche die Handlungen des 32-Jährigen ebenfalls beobachten konnte. Diese habe sich aber noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt.

Der 32-Jährige wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Neckarhamms kontrolliert und festgenommen. Anschließend musste der Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann schließlich auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die Joggerin, welche die Handlungen ebenfalls beobachten konnte, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

