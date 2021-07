Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubte Gleisüberschreitung mit Folgen im Bahnhof Donaueschingen

Donaueschingen (ots)

Gleise unerlaubt zu überschreiten ist kein Kavaliersdelikt und lebensgefährlich. Ein bislang unbekannter Mann überquerte unerlaubt die Gleise im Bahnhof Donaueschingen. Der Triebfahrzeugführer des einfahrenden Personenzuges musste eine Schnellbremsung einleiten und wurde danach von dem Unbekannten beschimpft. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um noch den Personenzug nach Bräunlingen zu erreichen, überquerte ein bislang unbekannter Mann, am späten Sonntagabend (18.07.2021) gegen 22:45 Uhr, die Gleisanlagen im Bahnhof Donaueschingen von Bahnsteig 3 um zum gegenüberliegenden Bahnsteig 4 zu gelangen. Der Triebfahrzeugführer des einfahrenden Personenzuges gab einen Achtungspfiff ab und musste in der Folge eine Schnellbremsung einleiten um den Mann nicht zu erfassen. Der Triebfahrzeugführer belehrte den Mann über die Gefahren im Gleisbereich. Daraufhin wurde dieser so aggressiv das er auf das Triebfahrzeug einschlug und den Rückspiegel beschädigte. Weiterhin beschimpfte und beleidigte er den Triebfahrzeugführer der ihm daraufhin die Beförderung verweigerte. Der Zug war noch mit einigen Passagieren besetzt, die den Vorfall beobachten konnten.

Der Mann wird durch den Triebfahrzeugführer wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß, 20-25 Jahre alt, er trug eine weiße Kopfbedeckung sowie eine schwarze Hose und war von korpulenter Statur.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

