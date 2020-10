Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mofa-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (ste) - Am 22.10.2020, gegen 15:30 Uhr, kontrollieren Beamte des PK Bad Salzdetfurth an der Bundesstraße 243 Abzweig Hary in 31167 Bockenem einen Mofa-Fahrer. Der 29-Jährige Lamspringer zeigte mehrere körperliche Ausfallerscheinungen und lehnte den Urintest vor Ort ab. Aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde er trotzdem zur PI Hildesheim verbracht. Hier hat eine Ärztin dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Fahrzeugführer erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach §24a StVG.

