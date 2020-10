Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VU-Flucht

Hildesheim (ots)

Elze: Am 15.10.2020 soll gegen 08:20 Uhr auf der Hauptsraße in 31008 Elze ein Lastwagen von der Hauptstraße in die Flutstraße abgebogen sein. Dabei soll der Auflieger des Lastwagens auf die gegenüberliegende Fahrbahn ausgeschwenkt sein. Ein entgegenkommender PKW, Saab, wurde dadurch am Außenspiegel beschädigt. Um was für einen Lastwagen es sich gehandelt hat, ist unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei Elze unter 0506893030.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell