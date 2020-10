Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Elze: U.T. hebeln gewaltsam die Kellertür eines EFH in Gronau, Buchenstraße, am 21.10.2020, i.d.Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:45 Uhr, auf und dringen in dieses ein. Die Räumlichkeiten werden durchsucht. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest. Täterhinweise erbittet die Polizei in Elze unter der Tel.-Nr:05068/93030 oder die Pst.Gronau unter der Tel.-Nr: 05182/923370 oder jede andere Polizeidienststelle.

