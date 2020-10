Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kindergarten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(mad) - Zwischen dem 20.10.2020, 19:30 Uhr, und dem 21.10.2020, 07:10 Uhr, wurde die Eingangstür zur Kindertagesstätte in der Zeppelinstraße in Hildesheim aufgehebelt. Anschließend suchten die Täter in diversen Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob und was die Täter entwendet haben.

Zeugen, denen in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

