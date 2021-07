Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Wohnungseinbrecher durch die Bundespolizei festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Wohnungseinbrecher wurde am Sonntagvormittag durch die Bundespolizei im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau festgenommen. Zudem bestand ein U-Haftbefehl da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Der Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.

Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am vergangenen Sonntag (18.07.2021) durch eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes wurde festgestellt, dass er gleich dreimal gesucht wurde. Wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde der 27-Jährige vor drei Jahren rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 29 Monaten verurteilt. Davon waren noch sieben Monate zu verbüßen. Da der Gesuchte gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll, bestand gegen ihn zusätzlich ein Untersuchungshaftbefehl. Wegen einer weiteren Straftat wurde er von einem Gericht zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in der Kleidung des 27-Jährigen eine als gestohlen gemeldete Geldkarte aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde gegen ihn eingeleitet und die Geldkarte sichergestellt. Zur Verbüßung der 213-tägigen Restfreiheitsstrafe wurde der Mann danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

