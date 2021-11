Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannten brechen in Haus in Lohfelden ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte sind am gestrigen Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Lohfelden eingebrochen und haben hochwertigen Schmuck, einen Staubsauger-Roboter sowie mehrere Handtaschen erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 11:00 und 16:45 Uhr in Abwesenheit der Hausbewohner ereignet. Die Täter waren gewaltsam über eine Seitentür in das Haus eingebrochen und hatten anschließend weitere verschlossene Türen im Gebäude aufgebrochen, um nach Wertsachen zu suchen. Nach dem Beutezug flüchteten sie vermutlich über den Keller wieder aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Seestraße oder angrenzenden Straße Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

