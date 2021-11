Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte werfen Farbbeutel und Backstein gegen Haus von Studentenverbindung: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Unbekannte haben am Freitagabend Farbbeutel und einen Backstein gegen ein von einer Studentenverbindung genutztes Haus in der Wolfsangerstraße geworfen. Während die Farbbeutel mit roter und schwarze Farbe Flecken und Spritzer an der Hausfassade verursachten, durchschlug der geworfene Backstein ein doppelverglastes Fenster im oberen Geschoss und blieb anschließend in dem Zimmer, in dem sich zu dieser Zeit niemand aufhielt, liegen. Darüber hinaus wurde ein vor dem Haus abgestellter Pkw durch die Farbspritzer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ein Anwohner hatte gegen 19:40 Uhr Geräusche gehört und anschließend beim Blick aus dem Fenster drei augenscheinlich jüngere und dunkel bekleidete Personen mit schmalen Staturen in Richtung Innenstadt weglaufen sehen. Diese Beobachtungen dürften nach derzeitiger Einschätzung im Zusammenhang mit der Tat gestanden haben.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motives der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

