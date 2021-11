Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Dietrich-Bonhoeffer-Straße: Bewohner verdächtig und festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kassel. Das Feuer war gegen 14:55 Uhr im Wohnzimmer einer Hochparterrewohnung ausgebrochen und hatte sich nur durch das schnelle Eingreifen der von Hausbewohnern alarmierten Feuerwehr nicht weiter ausgebreitet. Durch den Brand war Mobiliar sowie eine Wand und der Boden in dem Zimmer beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der 29 Jahre alte Bewohner der Wohnung musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, da er offenbar giftige Rauchgase eingeatmet hatte. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes wurden zunächst von Beamten des Kriminaldauerdienstes und im weiteren Verlauf durch Ermittler des für Brände zuständigen K 11 der Kasseler Kripo geführt. Dabei geriet der 29 Jahre alte Bewohner der Wohnung aufgrund eigener Aussagen in Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Zu seinen Beweggründen machte der Tatverdächtige keine Angaben. Er wurde am Sonntag wegen schwerer Brandstiftung einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

