Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfall

Germersheim (ots)

Am Samstagabend verursachte ein 22-jähriger PKW-Fahrer infolge von winterglatten Straßenverhältnissen einen Totalschaden an seinem Audi A5. Der Mann befuhr gegen 22:30 Uhr die B9 in südliche Richtung. Kurz vor der Überleitung zur B35 kam das Fahrzeug infolge unangepasster Geschwindigkeit bei leichtem Bodenfrost nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Während der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus verbracht wurde, entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 35 000EUR.

