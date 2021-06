Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf (Lkr. Rottweil) - Betrunkener mit E-Scooter leistest Widerstand (12.06.2021)

Oberndorf (ots)

Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise wurden Beamte des Polizeireviers Oberndorf am Samstagabend auf den Fahrer eines E-Scooters in der Rosenberstraße aufmerksam. Die Überprüfung des 25-Jährigen ergab, dass dieser sichtlich betrunken und vermutlich unter der Beeinflussung von Drogen mit seinem Elektroroller unterwegs war. Mit der anschließenden ärztlichen Blutentnahme war der Mann offensichtlich nicht Einverstanden, so dass er Widerstand leistete. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der 25-Jährige muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

