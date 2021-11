Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Hubschraubereinsatz

Neupotz (ots)

Am Sonntag, den 28.11.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Hubschraubereinsatz im Bereich Neupotz. Der Hubschrauber unterstützte die Suche nach einer am Abend als vermisst gemeldeten Person. Noch während weitere Suchmaßnahmen eingeleitet wurden erschien die vermisste Person wieder zu Hause. Wie sich herausstellte hatte sich die Person auf dem Heimweg komplett verlaufen. Aus medizinischer Sicht ging es der Person den Umständen entsprechend gut.

