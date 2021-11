Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth

Jockgrim - Geschwindigkeitskontrollen

Wörth (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021, wurden in der Luitpoldstraße in Wörth und der Buchstraße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 19 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 54 km/h. Durch die Anwohner wurden die Kontrollen mit Wohlwollen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell