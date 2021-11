Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am gestrigen Samstag wurde ein 46-jähriger PKW-Fahrer gegen 19:50 Uhr nach auffälliger Fahrweise in Landau-Queichheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille festgestellt wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein empfindlich langes Fahrverbot.

