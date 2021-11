Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Haus eingebrochen

Oberotterbach (ots)

Am 27.11.21, in der Zeit von ca. 19.00 - 21:00 Uhr, wurde in ein Haus im Rotackerweg eingebrochen. Hierbei wurde eine Balkontür aufgehebelt und weitere Türen angegangen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden ist nur gering. Die Bewohner waren während der Tat nicht zuhause und entdeckten den Einbruch bei ihrer Rückkehr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell