POL-PDLD: Streit unter Nachbarn endet in Körperverletzung

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 26.11.2021 gegen 21:15 Uhr wurden der Polizei Edenkoben Streitigkeiten zwischen Nachbarn in der Schanzstraße in Edenkoben gemeldet. Hintergrund war, dass ein 44-jähriger Mann seinen Pkw zum Entladen vor die Haustür gestellt hatte. Sein 33-jähriger Nachbar war damit nicht einverstanden, woraufhin dieser den Fahrzeugführer zunächst beleidigte und anschließend versuchte, am Pkw den Außenspiegel abzutreten. Der ältere Mann gab dem Nachbarn wiederum eine Kopfnuss, woraufhin der Jüngere versuchte, den anderen zu treten. Glücklicherweise entstand weder Schaden an dem Pkw noch wurden die beiden Männer ernsthaft verletzt, als Fazit erwartet nun jeden der Männer ein Strafverfahren.

