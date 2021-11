Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken einen Unfall verursacht

Zeiskam (ots)

Am Abend des 26.11.2021, gegen 19:25 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein schlangenlinienfahrender PKW der Marke Hyundai gemeldet, welcher die Bundesstraße 272 in Richtung Zeiskam befuhr und hierbei eine Verkehrsinsel und ein Straßenschild beschädigte. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bellheim konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle wurden Anzeichen auf Alkoholkonsum durch die Polizeibeamten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Dem 61-jährigem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

