POL-PDLD: Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Am 26.11.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde in Germersheim ein bulgarischer Mercedes Benz-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen darauf festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Nachgang erwartet den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

