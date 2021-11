Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach/Queich, 26.11.2021, 20:15 Uhr Gestürzter, verletzter Radfahrer unter Alkoholeinwirkung

Landau (ots)

Am 26.11.2021 gegen 20:15 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Jakobstraße in Offenbach infolge übermäßigem Alkoholkonsum so schwer, dass er mit Gesichtsverletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Der 46-jährige Radfahrer touchierte wohl zuerst ein geparktes Fahrzeug, dadurch kam er zu Fall. Ein Atemalkoholtest erbrachte fast 1,9 Promille.

