Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auspuffrohr auf Straße verursacht Sachschaden

Ibbenbüren (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitag (01.10.21) gegen 20.30 Uhr auf der Talstraße auf Höhe der Einmündung Grenzweg unterwegs gewesen. Dabei überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes Endrohr einer Auspuffanlage. An dem Auto des Geschädigten - einem Mercedes 220 - entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wie das Auspuffrohr auf die Straße gekommen ist beziehungsweise zu welchem Fahrzeug es gehört, ist unklar. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell